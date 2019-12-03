صور| وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل افتتاح "الإسكندرية المسرحي العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.

وحرص على حضور الحفل الفنان جلال الشرقاوي التي تحمل الدورة اسمه، والفنان محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، والفنان إياد نصار، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة سميرة محسن، والفنان داود حسين، والفنان جمال سليمان، والمخرج محمد سامي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس دورته الأولى د. علاء عبدالعزيز سليمان.