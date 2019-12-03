محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من المستشفى، يكشف بها عند قدوم مولودته "تمارا".
وكتب الميرغني: "الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عيننا، وأحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب ".
ورُزق نجم مسرح مصر، الفنان حمدي الميرغني، بمولودته الأولى، اليوم، من زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.
ونشر الفنان أشرف عبدالباقي صورًا تجمعه بالميرغني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بقيت أبو تمارا يا حمدي، ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا".
وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حمدي الميرغني بعد إنجاب زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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