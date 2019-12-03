تراند اليوم : شاهد.. عادل إمام ينعي شعبان عبد الرحيم بكلمات حزينة...



نعي الفنان عادل إمام المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم؛ عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وكتب عادل إمام في تغريدة له: "البقاء لله في المطرب العظيم والفنان العظيم والقلب الطيب شعبان عبدالرحيم".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "‏‎‎الله يرحمه

وشيعت مساء اليوم، جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

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ورحل الفنان شعبان عبد الرحيم عن عالمنا، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.



