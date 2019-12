تراند اليوم : شاب فى الـ 27 من عمره .. وفاة فنان شهير فى ظروف غامضة...

عثرت الشرطة الكورية على جثة الممثل الكوري تشا ان ها، اليوم الثلاثاء، داخل منزله في ظروف غاضمة.

وكتشفت الواقعة بعدما تلقت الشرطة بلاغًا من مدير أعماله ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أسباب الوفاة ، سواء كانت طبيعية او تحمل شبه جنائية .



ويبلغ الفنان الكوري من العمر 27 عامًا، وعثرت عليه عناصر الشرطة في منزله جثة هامدة.

بدأ الفنان الكوري تشا إن ها مسيرته الفنية كعضو في فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام ٢٠١٧ في فيلم قصير عنوانه، You, Deep Inside of Me، حيث كان يعمل مؤخرًا على مسلسل Love With Flaws من بطولة آهن جاي هيون وأوه يون سو.