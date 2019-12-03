تراند اليوم : صحفي سوري ينشر تسجيلا نادرا لـ "شعبان عبدالرحيم"

نعي الصحفي السوري ربيع الهنيدي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم ، والذي وصفه بأنه كان " طيب القلب".

ونشر الهنيدي تسجيلا نادرا عبر حسابه الرسمي في إنستجرام لشعبان عبدالرحيم، وهو يقدم واجب العزاء للشاعر والملحن وسيم باسعد في وفاة شقيقة أنور.

وأضاف أننا سنودع الحياة ولن يبقى من ذكرانا عند الناس إلا أعمالنا الطيبة معهم".

كما أوضح : "وها هو التسجيل الصوتي النادر الذي أحتفظ به عبر الواتساب يشهد بطيبة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم (توفي عن عمر 62عاما) وهو يقدم بصوته العزاء لصديقي الشاعر والملحن وسيم باسعد في وفاة شقيقة انور دون ان يدري اننا سنستعير تسجيل صوته بالامس لنعزيه برحيله اليوم".