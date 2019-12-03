تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتعري تماما مع "بابا نويل"

طرحت الفنانة العالمية كايتي بيري، أغنيتها الجديدة المخصصة لمناسبة عيد الميلاد .

وظهرت بيري في أغنيتها التي نشرتها على صفحتها الخاصة على يوتيوبتحمل الأغنية اسم Cozy Little Christmas، وهي عارية ومعها بابا النويل العاري أيضا.

وحققت الأغنية اكثر من مليوني مشاهدة خلال 24 ساعة. ربما بسبب فكرة الفيديو كليب الغريبة.

وبدت النجمة وهي تقضي يومها مع بابا نويل حتى أنهما ذهبا سويا لجلسة تدليك في مركز صحي.

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وكان هذا المشهد هو الذي علق عليه معظم المشاهدين إذ بدت كايتي وحتى الشخص الذي يجسد شخصية “بابا نويل” وهما عاريين ويقوم شخصان بتدليكهما.