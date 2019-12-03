بالفيديو: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة.. ما قصة فارق السن؟

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها بفيديو جديد أثار الكثير من التساؤلات في أوساطهم.

وظهرت في المقطع الذي نشرته عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” برفقة شاب في مكان عام حيث قام بتقبيلها قبل أن تشير إلى أنها تحبه وتتوجه إليه بكلمة “حبيبي”.

وأرفق المقطع المصور على بعض الحسابات التي أعادت نشره على التطبيق بصورة ليدي امرأة ورجل وفي إصبعيهما خاتما خطوبة مع التعليق: “الأول من ديسمبر تاريخ للذكرى” مع وسم (هاشتاغ) حرفي الميم والنون.

وهو ما بدأ أنها تؤكده من خلال إعادة نشر الأخبار التي تناولت الموضوع على بعض المواقع.

وأطلق الفيديو موجة من التعليقات على تلك الحسابات وتساءل المتابعون عما إذا كان هذا إعلان خطوبة حقيقي. وركزت الكثير من التعليقات على فارق السن الذي يبدو ظاهراً بحسب رأي المتابعين بين الممثلة والشاب.

ومما كتب هؤلاء: “هذا بكد ابنها” و”عادي الحب والزواج ماله علاقة بالعمر الموضوع توافق بين طرفين”.