أمير كرارة يعلن عن مفاجاءة ويطرح البوستر الدعائي لـ الإختيار

فاجأ النجم أمير كرارة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث طرح الأفيش الدعائي لمسلسل الإختيار. وصرح أمير من خلاله بأنه بدأ في تصوير المسلسل، قائلًا: بسم الله توكلنا علي الله Hول يوم تصوير مسلسل الإختيار.. منسي .. بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سينرچي تامر مرسي سنغزوا العالم رمضان 2020. الله توكلنا علي الله Hول يوم تصوير مسلسل الإختيار.. منسي .. بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سينرچي تامر مرسي سنغزوا العالم رمضان 2020. Advertisements ومسلسل الإختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، وأحمد العوضي، كما تدور أحداثه حول الشهيد الراحل أحمد المنسي، الذي استشهد عام 2017، ويتناول جوانب اجتماعية وإنسانية من حياته.

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