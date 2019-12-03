هند صبري توجة رسالة خاصة بعد تكريمها في مهرجان مراكش

وجهت النجمة هند صبري رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد تكرميها في مهرجان مراكش السينمائي. وأعربت هند عن مدى سعادتها بالتكريم قائلة: ما احلى النجاح وما أجمل أن يأتي التكريم من بلد شقيق بالأمس احتفى مهرجان الفيلم الدولي بمراكش بفيلمنا نورا Advertisements تحلم ونجاحه في المهرجانات الدولية عبر العالم ومازلت احلم ان يكون حلم نورا في دور العرض العربية وان يحبه جمهوره العظيم. تحلم ونجاحه في المهرجانات الدولية عبر العالم ومازلت احلم ان يكون حلم نورا في دور العرض العربية وان يحبه جمهوره العظيم. وفيلم نورا تحلم من تأليف وإخراج هند بوجمعة، وبطولة كل من هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، سيف الدين الظريف، جمال ساسي، إيمان الشريف. سيف الدين الظريف، جمال ساسي، إيمان الشريف. يذكر أن النجمة هند صبري شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر.

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