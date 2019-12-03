أميرة الدراما إيمان العاصي: أستعد لمسلسلات جديدة ومتنوعة للدخول في سباق الدراما الرمضانية

النجومية وما يصاحبها من نجاح وتألق لم تأت من فراغ وإنما هى نتيجة طبيعية لعمل دءوب وحرص على الترتيب والتدقيق فى اختيار الأدوار .. هكذا بدأت النجمة الشابة إيمان العاصى تصريحاتها لبوابة الوفد والتى أشارت فيها إلى أنها تستسعد الآن لعدة أعمال فنية جديدة من بينها مسلسلات سيتم عرضها خلال الموسم الفنى الموازي وأعمال أخرى تخوض بها السباق الدرامى الرمضانى في شكل جديد ومن بينها مسلسل "مملكة إبليس" أمام الفنانة غادة عادل.. كما تشارك إيمان العاصى أيضا في بطولة مسلسل "بخط اليد" الذى سيتم عرضه فى موسم رمضان المقبل مع المخرجة شيرين عادل.

وعبرت النجمة الشابة إيمان فى تصريحاتها لـ"بوابة الوفد" عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الأعمال التى تعتز بمخرجيها

ومؤلفيها وقالت: "الحمد لله أرى أننى أمام مسئولية كبيرة وضعنى فيها جمهورى الذى منحنى لقب (أميرة الدراما) وهو أمر جعلني في غاية السعادة وأضاف لى الكثير ومنحنى تفاؤلًا والاحساس بأن القادم افضل بإذن الله والمستقبل سيكون مليئا بالنجاحات".



وقالت أميرة الدراما إيمان العاصى : أواصل حاليا تصوير مسلسل «بخط اليد» وأجسد خلاله شخصية جديدة تمامًا على ويقوم ببطولته مجموعة من الأطفال وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية التى تستهويني وأفضلها على أى نوعية أخرى من ألوان الدراما، كمشاركتي في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها فيلم"الخلبوص" مع الفنان محمد رجب ومسلسل "حضرة

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المتهم أبي" أمام الفنان الراحل نور الشريف فى بدايتى الفنية.



وأضافت : أستعد للتحضير لعدد من الأعمال المعروضة في موسم 2020 سواء في السينما أو الدراما وأنتظر عرض فيلمى الجديد «سري للغاية».

وعن آخر أعمالها قالت إيمان العاصى: اعتز بمشاركتى فى عدة مسلسلات خلل الفترة الاخيرة ومنها مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ومسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان ياسر جلال الذي عُرض في رمضان 2018، والحمد لله حقق نجاحًا كبيراً وأشاد بها الجمهور والنقاد.



وتستكمل اميرة الدراما ايمان العاص موضحة أن طريقتها فى اختيارها لأعمالها تتم فى اطار من التدقيق والبحث والدراسة حيث تبحث دائمًا عن الأدوار التى تثبت فيها موهبتها الفنية والتى لا تعتمد فيها على جمال الوجه بل تعتمد فى المقام الأول على الاتقان فى الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها ولذلك ركزت على تجسيد أدوار الفتاة الجميلة الدلوعة وأدوار البنت الأرستقراطية المدللة وأدوار بنت البلد .