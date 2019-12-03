صور.. افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

أفتتح مساء اليوم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي، والذي أقيم داخل مكتبة الإسكندرية.
وشهدت الأفتتاح العديد من العروض، حيث أستقبلت فقرة الأراجوز الجمهور ونجوم الفن، وذلك أثناء دخولهم المهرجان، كما شهد العديد من حضور نجوم الفن، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنجم الكبير محمد صبحي، وإياد نصار، خالد النبوي، داوود حسين، سميرة محسن، لقاء الخميسي، محمد سامي، بالإضافة إلى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.
كما قررت إدارة المهرجان، باب فتح الدخول بالمجان، وذلك للإحتفال به للمرة الأولى.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي والمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.
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