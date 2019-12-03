صور.. نجوم الفن ينعون الراحل شعبان عبد الرحيم

نعى نجوم الفن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي توفى عن عمر ناهز الـ62 عامًا بمستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

وجاء في أول القائمة الإعلامية فجر السعيد، والتي نعته بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: الله يرحمك يامن أسعدت كل من استمع لأغانيك ... عملت في حياتك على اسعاد الناس ورسم الإبتسامه على وجوههم ... ستظل في قلوبنا وندعو الله عز وجل أن يرحمك برحمته الواسعه ... خالص العزاء لمصر كلها بوفاة من عشقه الشعب المصري بسبب تلقائيته وطيبته واصراره على زرع الإبتسامه في احلك الظروف.

ثم الفنانة فيفي عبده، والتي نعته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: إنا لله و إنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله أخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبد الرحيم.. الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة.

ونعى أيضًا الفنان أحمد شيبة، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز الـ 62 عاماً القلب الطيب راح الله يرحمك يا حبيبى.

ونشر الفنان القدير صلاح عبد الله، صورة أرشيفية تجمعه بالفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: هوه أول من أطلق عليا"عم صلاح"،كان جدع وشهم وإبن بلد لمّاح،كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح،عرفته من٢٠سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها،في رعاية الله ياطيب القلب ياخفيف الظل ياحبيب الكُل.

ونعته أيضًا الإعلامية وفاء الكيلاني عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: في ذمة الله الراجل الطيب فنان البهجة شعبان

عبد الرحيم الله يرحمة ويغفر له ويصبر عائلته.

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وودعت الفنانة عبير صبري، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، قائلة: ربنا يرحمك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك.

وعلقت الفنانة دينا على وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلة: إنا لله و إنا إليه راجعون.. شعبان عبد الرحيم في ذمة الله.. ربنا يرحمه و يغفرله.

نسألكم الدعاء.

ودعت الفنانة أيتن عامر للفنان الراحل قائلة: ربنا يرحمه ويغفرله.

كما نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: مع السلامة يا عم شعبان يا ابو قلب ابيض ربنا يرحمك ويغفرلك يارب.

وودعت الفنانة شيرين رضا، شعبان عبد الرحيم قائلة:وداعًا يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل.. الله يرحمك ويحسن إليك.

وجاء في آخر القائمة الإعلامي ممدوح موسى، حيث نعى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلًا: الله يرحمك يا شعبان كان طيب وصديقي من اول ما ظهر وكان لينا ذكريات جميله مع بعضنا وأول واحد عملت معاه حلقه في بيته وكانت احلي حلقه الله يرحمه ويغفرلك يا شعبولا بس خلاص.