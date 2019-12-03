كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المتحدة" تتعاقد مع "تي فيجين" على جزأين من "حكايات بنات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع شركة "تي فيجين" يمثلها المنتج طارق الجنايني، على تقديم الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذي سبق وحقق نجاحًا كبيرًا، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاق التصوير والعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسي، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

كانت الشركة المتحدة، أبرمت العديد من التعاقدات خلال الفترة الماضية مع مجموعة كبيرة من شركات الإنتاج العاملة في الحقل الفني منها شركات المنتجين "جمال العدل ومها سليم وأحمد الجابري وأحمد عبد العاطي" وغيرهم.