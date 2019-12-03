فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور – محمد رمضان الخليفة الشرعي لعرش شعبان عبد الرحيم

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بعد وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة صحية عن عمر يُناهز الـ 62 تحدث الجمهور ان شعبان كان صاحب نهضة في الغناء الشعبي و انه اول من وضع حجر الاساس لها و ليس عدوية .

و ارتبطت صورة شعبان في الأذهان بملابسه الغريبة واعتماده على أزياء لامعة وبراقة ومتعددة الألوان، مع السلاسل الكبيرة والخواتم.

وهي التي ظهرت لاول مرة مع شعبان و ظهر بعدها الكثير من المطربين بهذا الكل ولكن من استحق لقب خليفة شعبولا هو محمد رمضان .

اعتاد محمد رمضان علي الظهور علي خشبة المسرح بملابس ذات الوان مختلفة تخطف العيون و الانظار وهو ما يتشابه بدرجة كبيرة مع ملابس شعبولا و الامر ذاته في مواقفه الوطنية و رفضه هجوم الاخوان و اعداء الوطن علي مصر و تشابه الغناء الشعبي المقدم من كليهما لذلك لقبه الجمهور بخليفة شعبان .

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