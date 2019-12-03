تراند اليوم : بالصور – محمد رمضان الخليفة الشرعي لعرش شعبان عبد الرحيم

بعد وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة صحية عن عمر يُناهز الـ 62 تحدث الجمهور ان شعبان كان صاحب نهضة في الغناء الشعبي و انه اول من وضع حجر الاساس لها و ليس عدوية .

و ارتبطت صورة شعبان في الأذهان بملابسه الغريبة واعتماده على أزياء لامعة وبراقة ومتعددة الألوان، مع السلاسل الكبيرة والخواتم.

وهي التي ظهرت لاول مرة مع شعبان و ظهر بعدها الكثير من المطربين بهذا الكل ولكن من استحق لقب خليفة شعبولا هو محمد رمضان .

اعتاد محمد رمضان علي الظهور علي خشبة المسرح بملابس ذات الوان مختلفة تخطف العيون و الانظار وهو ما يتشابه بدرجة كبيرة مع ملابس شعبولا و الامر ذاته في مواقفه الوطنية و رفضه هجوم الاخوان و اعداء الوطن علي مصر و تشابه الغناء الشعبي المقدم من كليهما لذلك لقبه الجمهور بخليفة شعبان .

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