تراند اليوم : بعد تجاوز المليار دولار .. فيلم الجوكر ينافس علي الأوسكار

حقق فيلم الـ Joker إيرادات خيالية في شباك التذاكر العالمي فاقت المليار دولار، ما ٌد يؤهله لترشيحه لنيل جائزة أوسكار.

وفق تقرير نشر على موقع ” goldderby” فإن هذه الإيرادات المرتفعة تعد إثباتاً على جودة صورة الفيلم وأحداثه، وستساعد في إدخال اسم الفيلم ضمن الأسماء المرشحة للجائزة، جنبا إلى جنب مع ذلك، كشف التقرير أن الفيلم من الممكن أن يتم ترشيحه لـ 3 جوائز أخرى، منها افضل ممثل لـ ​خواكين فينيكس​.

وعلى الرغم من التقرير الذى نشره الموقع، ألا أن أعضاء الأكاديمية، كانوا منقسمين بين معارض وموافق على إدراج اسم العمل ضمن الجوائز.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.، ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود،

أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو وزازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.