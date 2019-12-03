بالفيديو: أصالة تتجاهل جمهورها بسبب أحلام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل الأخير الذي أحيته الفنانة أصالة في موسم الرياض، حاول فيها أحد الحضور استفزازها إلا أنها تصرفت بذكاء.

فبعد إنتهاء وصلة أصالة علا صوت أحد الحضور في القاعة التي أقامت فيها أصالة حفلها الأخير في السعودية وتوجّه اليها قائلاً خلال مغادرتها المسرح "أم فاهد بتسلم عليك" لكنها تجاهلته وأكملت سيرها من دون أن تلفت الامر .

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الحضور غرقوا في الضحك على ردة فعل أصالة، التي رفضت في اكثر من مناسبة الرد بصورة مباشرة على احلام، واكتفت بتعليقات غير مباشرة ترد من خلالها دون أن تدخل في مشادة مع زميلتها.