شيرين عبد الوهاب تقلد أحلام ونقابتها تحذّرها

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقليد الفنانة أحلام، خلال الحفل الذي أحيته أخيراً في السعودية، وبدت طريفة حتى ان الفيديو الذي انتشر من الحفل أحدث ردات فعل ايجابية. فقد مازحت شيرين جمهورها وهي تقلد أحلام قائلة "مقهورين" معتمدة نفس طريقة وحركة الفنانة أحلام، قبل أن تغرق بالضحك وسط تفاعل الجمهور معها. Advertisements إقرئي أيضًا: في المقابل حثت نقابة الفنانين في مصر الفنانة شيرين بعدم الإدلاء بتصريح خلال الحفلات والإكتفاء بالغناء إثر الهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد أن وصفت بـ" العوانس" النساء اللواتي اعترضن على كلامها عن انه على النساء أن يطعن رجالهن. جايدن ابن ميريام فارس في فيديو جديد

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