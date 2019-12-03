اليسا تؤنب أحد المعجبين ثم تؤنب نفسها: يا عيب الشوم علي

ّتستمر الفنانة اليسا بجولتها الكندية ومن بينها الحفلة التي أحيتها في أوتاوا والتي اثارت الكثيرمن المواقف التي حصلت خلالها.

ومن بين الفيديوهات التي يتم تداولها، فيديو لم تتردد اليسا خلاله بتأنيب نفسها قائلة "يا عيب الشوم عليّ" عندما نسيت كلمات اغنيتها "ع بالي حبيبي" التي كانت تغنيها على المسرح في كندا وسط تفاعل الجمهور الذي ساندها وأكمل الكلام الذي غاب عن فكرها.

كما انتشر فيديو آخر لإليسا وهي تؤنّب أحد المعجبين بسبب اعتراضه على الأغاني التي غنتها في الحفل، وطلبت منه التزام مكانه بصورة قاسية.