جايدن ابن ميريام فارس في فيديو جديد

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو لابنها جايدن، الذي أعرب عن إعجابه ببرج خليفة معرباً عن رغبته ببناء مثله بالألعاب الموجودة بين يديه، وقال لوالدته " بدي أعمل برج حليفة كتير كبيرة"، اما والدته فباركت للإمارات بعيدها الوطني وكتبت تعليقاً على الفيديو "انشالله بتبقي دائماً مصدر سعادة وإلهام... ينعاد على دولة الإمارات بعيدها الوطني ٤٨ ‫ ⁧‫". Advertisements يذكر أن ميريام فارس سوف تشارك في 18 ديمسبر\كانون الأول الجاري في حفل مشترك مع سعد المجرد وفرقة ميامي في إطار حفلات "موسم الرياض"، كما أنها سوف تحيي ليلة رأس السنة في الأردن .

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