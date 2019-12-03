هنا الزاهد: لم أنفصل عن أحمد فهمي ولن أشاركه بطولة مسلسله الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: ترددت شائعات كثيرة خلال الأيام الماضية عن انفصال الفنانَين المصريِين أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعد فترة زواج لم تزد على شهرين ونصف فقط، وتزايدت هذه الشائعات داخل الوسط الفني، بجانب انتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب عدم رد فهمي أو هنا على تلك الشائعات بشكل مباشر.

وفي تصريحات لها، نفت الفنانة هنا، تلك الشائعات جملةً وتفصيلاً، وقالت: “إن البعض يعتقد أن عدم نشر صور تجمعنا يوميا على إنستغرام يعني أننا انفصلنا”.

وأشارت في تصريحها، أنها تابعت تلك الشائعات، وفضلت ألا ترد عليها من الأساس، وبررت ذلك بأنه: “عندما يكون الأمر متعلق بحياتي الخاصة، فلا أهتم بالرد طالما أنه غير صحيح”.

وتابعت هنا: “إن جمهور السوشيال ميديا أصبح يصطنع الشائعات ويصدق الأكاذيب، دون التأكد من مصدرها، ويتم تداول الأخبار والشائعات دون حتى أن يسألوا أصحابها، ولذلك نتركهم يتوقعوا ما يريدون ولا نرد على هذا الكلام”.

Advertisements

وأكدت هنا أن بعض تصريحات أحمد فهمي أو تصريحاتها الساخرة حول زواجهما، يعتبرها البعض حقيقة، وتوحي أنهما انفصلا، وعلّقت على ذلك: “عندما قلت أنني لم أرَ يوم عدل منذ زواجي من أحمد فهمي بإحدى البرامج”، فقد كان “هذا الحديث ساخراً ويعبر عن حالة كوميدية، ولكن البعض اعتقد أنه حقيقة لأنه لم يشاهدها أثناء الحديث بل قرأ التصريح فقط أو سمع عنه”.

وحول مشاركتها أحمد فهمي في دراما رمضان 2020، وخصوصاً بعد النجاح الذي حققاه معا في مسلسل “الواد سيد الشحات”، أكدّت هنا، أنها لن تكون بطلة مسلسل فهمي الجديد، والذي يخوض به سباق دراما رمضان 2020.

وقالت أنها طلبت منه عدم المشاركة في مسلسله، خاصة أنهما يجهزان لفيلم سينمائي جديد من بطولتهما، وهي تفضل ألا تتواجد معه دائماً، حتى لا يروج البعض أنها تعمل بالواسطة، ولا تعمل سوى مع زوجها فقط.

وختمت تصريحها، بأنها بدأت مسيرتها الفنية منذ زمن طويل، وحققّت نجاح وعرفها الجمهور قبل زواجها من فهمي، إلا أن البعض يصر على فكرة أنه السبب في تواجدي على الساحة الفنية.