ماجد المهندس يضرب موعدًا مع جمهوره في سمرات موسم الرياض

متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم ماجد المهندس حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “سمرات موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية مساء 13 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي “المهندس”، جمهوره في السعودية بمنتزه الثمامة البري، في محمية الملك خالد الملكية، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.
وسيشارك في الحفل إلى جانب ماجد المهندس كل من الفنانة أصالة نصري والفنان وليد الجيلاني.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد أصدر مؤخرًا أغنيتين الأولى تحمل اسم “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، والثانية بعنوان “كل السماء” من كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم.
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