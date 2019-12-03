معاناة شعبان عبدالرحيم الصحيّة قبل عام من وفاته.. لهذا السبب أُدخل إلى المستشفى عدّة مرّات

متابعة بتجـــــــــــرد: فُجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاماً، فما هي ظروف وفاته؟

أفاد مصدر مُقرّب من الراحل شعبان عبد الرحيم أن معاناة شعبان عبد الرحيم الصحيّة قد بدأت قبل حوالي عام، بعدما تفاقمت حالة الربو الّتي أُصيب بها وترافقت مع مشاكل رئويّة ما استدعى دخوله إلى المستشفى أكثر من مرّة.

وتابع المصدر أن “شعبولا” أراد معالجة نفسه بإنقاص وزنه ودخل إلى النادي الرياضي ونجح بخسارة الوزن الزائد إلا أن مشاكله الصحيّة تفاقمت مجدداً، بخاصةٍ عند سقوطه في منزله قبل شهرين ما أدّى إلى كسور متفرّقة في منطقة الحوض وفي الساق.

غادر شعبان عبدالرحيم آنذاك المستشفى، وعاد فجر اليوم الثلاثاء إلى مستشفى المعادي العسكري بعد وعكة صحيّة مُفاجئة ألمّت به، وحاول الفريق المُسعف إنعاشه إلا أنه فارق الحياة بعد توقّف عضلة قلبه.

ومن المُقرّر أن تُقام جنازة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم عصر اليوم في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.