نيكول سابا تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد: “معاً نحن أقوى”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا صورة عبر حسابها الخاص عبر تطبيق إنستغرام وهي تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد. وتظهر في الصورة يد نيكول سابا بالإضافة إلى بد كل من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال وابنتهما وهما يضعون معاً النجمة على شجرة عيد الميلاد. وعلقت نيكول كاتبةً: “معاً نحن أقوى… ونجعلها أفضل”. على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.

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