راغب علامة يُعايد شقيقه خضر.. لن تصدقوا الشبه بينهما! – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: عايد السوبر ستار راغب علامة شقيقه خضر علامة بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الخاص عبر تطبيق إنستجرام.

وتظهر الصورة الشبه الكبير بين راغب علامة وشقيقه خضر علامة وعلق راغب على الصورة كاتباً: “لطالما تمنيت الخير للجميع!”. وإختتم المنشور كاتباً: “ها أنت أصغر بعامٍ! عيد ميلاد سعيد خضر!”.

على صعيد آخر، يواصل راغب علامة، العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يطل أسبوعيًا على الجمهور في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب النجوم أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.