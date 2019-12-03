نانسي عجرم تحتفل بعيد البربارة مع بناتها و”يا بنات” أغنية المناسبة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد القديسة بربارة في أجواء عائلية أكثر من رائعة، مع بناتها الثلاث ميلا، إيلا ولِيا.

وشاركت نانسي الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من أجواء الإحتفالية في منزلها، فتنكرت مع صغيراتها بألوان شعر غريبة، في لقطة تجسد أجمل مشاعر الأمومة. وأرفقت نانسي الصورة بتعليق من وحي المناسبة، وجاء فيه: “هاشلي بربارة مع بنات الحارة”.

هذا ونشرت نانسي عبر خاصية “الستوري” على “إنستجرام” مقاطع فيديو، كشفت من خلالها عن اللحظات المميّزة مع بناتها أثناء تنكرهن، واستعدادهن لالتقاط الصورة ووضعت في خلفية الفيديوهات أغنيتها الشهيرة “يا بنات”.

تجدر الإشارة إلى أن صورة نانسي عجرم وبناتها تصدّرت صفحات الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها وحصدت مئات آلاف “الإعجابات”.