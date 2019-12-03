الفنان حمدي الميرغني يرزق بمولودته الأولى

أعلن النجم أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الفنان حمدي المرغني، نجم "مسرح مصر" رزق بمولوده الأول. ونشر "عبد الباقي"، عدة صور جمعته بحمدي وإسراء من حفل زفافهما، وهنأهما كاتبا: "بقيت أبو تمارا يا حمدي؟ هههه.. ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا". يذكر أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، احتفلا بزفافهما عام 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. Advertisements قد يهمك أيضا: أشرف عبد الباقي يكشف عن أزمة عقب وصوله إلى السعودية إسراء عبد الفتاح تهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

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