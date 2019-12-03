منذر رياحنة يؤكد أن المسرح هو كل الفن

حرص النجم منذر رياحنة، على حضور حفل انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.

وعبّر "رياحنة"، عن سعادته الكبيرة بميلاد مهرجان مسرحي جديد، ليخرج جيلاً من عمالقة الفن، الذين سيؤثرون بكل تأكيد على المحتوى الفني المقدم للجمهور.

وأضاف "رياحنة"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المسرح هو الفن بكل ما يحمله من كلمة، وخشبة المسرح هي حياة الفنان، لذلك كل من وقف على خشبة المسرح في الصغر يعود إليها في الكبر مهما طال البعد.

وأكد الفنان منذر رياحنة، أن أبناء بلده الأردن يشاركون في عروض مهرجان الإسكندرية العربي للمسرح بعرض ينقلون فيه ثقافة المسرح الأردني، ويكتسبون خبرات من ثقافات المسارح للدول المشاركة الأخرى، وهي تجربة ثريه للغاية بكل تأكيد.

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، قد بدأ منذ قليل بمكتبة الإسكندرية، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والنجم محمد صبحي، والنجم خالد النبوي، والأردني إياد نصار، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج محمد سامي، والفنان جمال سليمان.

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الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.

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