أحمد السقا ناعيا الفنان شعبان عبد الرحيم الله يرحمك يا راجل يا طيب

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، بمستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض.

وحرص النجم أحمد السقا، على نعي الفنان شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وعلق عليها قائلاً: "وداعًا يا عم شعبان الله يرحمك يا راجل يا طيب".

وكان آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم، في حفلته الكبيرة التي أحياها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي متحرك.

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