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سميحة أيوب ورشوان توفيق يقدمان واجب العزاء فى زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب ورشوان توفيق وسهير المرشدي ومفيد عاشور وأحمد فؤاد سليم وسميرة عبد العزيز وحنان شوقي، وطارق عبد العزيز ومحمد محمود على تقديم واجب العزاء فى زوجة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

 

وسبق كل هؤلاء فى الحضور النجم عمرو سعد ونبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد. 

 

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وكان أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته سلوى الرافعى من مسجد "النور" بالعباسية، يوم الجمعة الماضى، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.

 

يذكر أن الراحلة توفيت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضى، وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

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