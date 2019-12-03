شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب ورشوان توفيق يقدمان واجب العزاء فى زوجة عبد الرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر
وكان أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته سلوى الرافعى من مسجد "النور" بالعباسية، يوم الجمعة الماضى، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.
يذكر أن الراحلة توفيت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضى، وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".
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