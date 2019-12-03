شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنيفر لوبيز تتألق فى حفل Gotham Independent Film والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية جينفير لوبيز في حفل توزيع جوائز Gotham Independent Film، وظهرت لوبيز بإطلالة متميزة.

ومن جانب آخر تحتفل لوبيز بنجاح فيلمها الجديد Hustlers المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت، وهو الفيلم الذي تقوم لوبيز بعمل جولات تروجيه له.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

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ومن جانب آخر تحتفل لوبيز بنجاح فيلمها الجديد Hustlers المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت، وهو الفيلم الذي تقوم لوبيز بعمل جولات تروجيه له.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .