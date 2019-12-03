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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى بالسلام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وشهد المسرح حضور وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، الفنان محمد صبحي، أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، النجم خالد النبوي، داوود حسين، سميرة محسن، إياد نصار، لقاء الخميسي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.
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