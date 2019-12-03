فن ومشاهير

انطلاق مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى بالسلام الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، تلك الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، بالسلام الجمهوري وسط حضور كبير جماهيريا وفنيا. 

 

وشهد المسرح حضور وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، الفنان محمد صبحي، أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، النجم خالد النبوي، داوود حسين، سميرة محسن، إياد نصار، لقاء الخميسي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 

 

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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