شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل المخرج محمد سامى لمدينة الإسكندرية، وذلك لمشاركته كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، والذى يقام من الفترة 3 ديسمبر إلى 8 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تكرم إدارة المهرجان كلا من النجوم محمد صبحى، والفنان داوود حسين. جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.

يشار إلى أن المخرج محمد سامى يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، حيث يقوم بتأليفه وإخراجه، ويشارك فى بطولته غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.