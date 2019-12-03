شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا شعبان عبد الرحيم: ذكى بالفطرة وخفيف الظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان صلاح عبد الله المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، مشيرا إلى أن الراحل أول من أطلق عليه "عم صلاح".

وغرد صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هوه أول من أطلق عليا عم صلاح، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح، عرفته من٢٠ سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، فى رعاية الله يا طيب القلب يا خفيف الظل يا حبيب الكل، شعبان عبد الرحيم".



بوست صلاح عبد الله عن شعبولا

وشيع جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر، والذى وافته المنية صباح اليوم في مستشفى المعادي.

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وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذى توفى قبل ساعات بمستشفى المعادى.

وقالت النقابة فى بيان إعلامى إن الأسرة الفنية فقدت واحدا من أهم مطربى الفن الشعبى، وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كل الإجراءات.

شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه شعبان عبد الرحيم ويحقق نجاحا كبيرا.