صور.. وزيرة الثقافة ومحمد صبحى وأشرف زكى يفتتحون الإسكندرية للمسرح العربى

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كما حضر حفل الافتتاح المخرج جلال الشرقاوى والتى تحمل هذه الدورة اسمه، وحضر الفنانون محمد صبحي، جمال سليمان، خالد النبوي، النجم الكويتي داوود حسين، النجم إياد نصار، ولقاء الخميسي، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.
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