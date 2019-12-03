فن ومشاهير

صور.. وزيرة الثقافة ومحمد صبحى وأشرف زكى يفتتحون الإسكندرية للمسرح العربى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/30
  • 2/30
  • 3/30
  • 4/30
  • 5/30
  • 6/30
  • 7/30
  • 8/30
  • 9/30
  • 10/30
  • 11/30
  • 12/30
  • 13/30
  • 14/30
  • 15/30
  • 16/30
  • 17/30
  • 18/30
  • 19/30
  • 20/30
  • 21/30
  • 22/30
  • 23/30
  • 24/30
  • 25/30
  • 26/30
  • 27/30
  • 28/30
  • 29/30
  • 30/30

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الثقافة ومحمد صبحى وأشرف زكى يفتتحون الإسكندرية للمسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت، منذ قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهن التمثيلية لحفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة. 

 

كما حضر حفل الافتتاح المخرج جلال الشرقاوى والتى تحمل هذه الدورة اسمه، وحضر الفنانون محمد صبحي، جمال سليمان، خالد النبوي، النجم الكويتي داوود حسين، النجم إياد نصار، ولقاء الخميسي، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية. 

 

 

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.

 

3fa95c92-2a07-41ae-abe1-220d7c67bb4c

 

 

4cbda90e-a47c-4cae-ac4e-024b71c21ed3

 

 

8ce5983f-210f-42ad-9486-af9365dca62a

 

 

9f0baad2-6a23-4884-a66d-53fd62738222

 

 

22e9d8b6-aa7b-4a44-a929-6eda8fa7d21c

 

 

28d30035-92af-4edb-a1ff-a3975834c43a

 

 

37d30014-5a8f-490b-9355-9890e39f82af

 

 

187c3518-f454-4e8c-82f5-2e5240510d9d

 

 

334f5b17-12f5-4d8f-afa5-11c8d51df5d8

 

 

566b24c7-3d2b-40bf-892d-5ddd3896403f

 

 

793db492-a29a-454c-bb21-ea907925fb09

 

 

1907cf8c-5e98-432f-8de9-3b3077200d9f

 

 

5986a0b8-0d63-420a-8044-288a9695fa70

 

Advertisements

 

9971b4ec-17f5-479b-9a14-e4f11cecc826

 

 

29795f83-502f-430b-be88-92eaabcf3808

 

 

31245a94-f0c3-40ec-84b7-77668eb3c21f

 

 

56939e5c-27f7-4096-b8cc-fd07417b8af2

 

 

840567ea-da9f-4b7b-8714-e026318f048b

 

 

3466034f-4a57-43da-93fe-5ba2bbf215cc

 

 

40402109-c0d1-4bac-b5ab-acd3b1d8fa48

 

 

a8b3c25f-36ca-4eb0-a1f2-39fcdfb13f8b

 

 

b64bd8e8-c82a-4211-8d14-4e0488f926a1

 

 

c9ed740d-ab85-4c63-a0b1-e7c12b2e44ee

 

 

c361aacf-36dc-4fb3-aa24-c068f930874e

 

 

ce8059d6-07c2-4816-9e88-1463c32c600f

 

 

d69e1720-3c81-447a-ae86-cca8900c8de1

 

 

d278519a-74c9-406b-8595-cb657cfd8d3f

 

 

deae601d-a39a-4e34-bb4d-40b3c2cf2edd

 

 

f3d11562-4266-4cf7-a0cb-3d18081aaffc

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزيرة الثقافة ومحمد صبحى وأشرف زكى يفتتحون الإسكندرية للمسرح العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا