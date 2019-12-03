شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تهاجم مستخدمى وصف "عانس": اللى أخترع الكلمة دى لازم يتقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى للتحدث عنها بوسائل التواصل الإجتماعى، والتى وصفت بها لمنتقديها "بالعوانس"، وذلك بسبب تداول فيديو للفنانة شيرين رضا تتحدث فيه عن مستخدمى هذه الكلمة.

أبدت الفنانة شيرين رضا رأيها في كلمة "عانس"، وقالت في إحدي اللقاءات التلفزيونية معها :"أنا معتقديش أن في حاجة اسمها بنت عانس، اللي اخترع كلمة عانس دة المفروض يتقتل، لأن دي قلة أدب".

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تفاعل الجمهور بشدة مع رأى شيرين رضا حول مستخدمي كلمة عوانس، وبدأ البعض يوجه عبارات هجوم إلى شيرين التى استخدمت هذا الوصف فى الرد على منتقديها الذين أطلقوا هاشتاج "اخرسي_ياشيرين".

وبدأت أزمة شيرين عبد الوهاب في السعودية عندما تغزلت في الرجال، ونصحت السيدات بسماع كلامهم ، فانطلقت موجة استياء من تصريحاتها أدت إلى تدشين هاشتاغ "اخرسي_ياشيرين".

فيما قامت شيرين بالرد على الهجوم ضدها، من خلال حفلها الأخير الذي أقيم في الرياض، لتؤكد في الميكروفون أن كل من هاجمها بالتأكيد "عوانس"، مما فتح النار عليها.