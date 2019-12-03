شكرا لقرائتكم خبر عن من مصر لـ أبو ظبى إلى لندن..ناتالى إيمانويل تقدم حفل جوائز الأزياء 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خلال الأسبوعين الماضيين زارت النجمة العالمية ناتالى إيمانويل بطلة المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، ثلاثة بلاد متتالية، حيث ظهرت أولا في مصر لحضور ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، وبعدها طارت إلي أبو ظبي لـ حضور منتدى المواطن العالمى، وبالأمس وصلت لندن لـ تقديم حفل توزيع جوائز الأزياء 2019.



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل

ونشرت إيمانويل مجموعة من الصور لها على السجادة الحمراء، وعلقات عليها قائلة " ارتديت فستان كامل من الفيونكة، اثنين في الواقع، وبالتأكيد يسعدني ارتداء وتمثيل مصمم الأزياء جوستين وثيا "preenbythorntonbregazzi"، الليلة في حفل توزيع جوائز الأزياء 2019 في لندن، مبروك لكل الفائزين".



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل

يذكرأن ناتالى إيمانويل كانت قد حضرت إلى الأراضى المصرية، لـ حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، والذى أقيم الجمعة الماضية، وكانت قد شاركت إيمانويل في تقديم إحدى جوائز المهرجان.



ناتالى إيمانويل

كما أن إيمانويل قامت بـ زيارة العديد من الأماكن الأثرية المصرية، مثل أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى، بالإضافة إلى زيارة مدينة الأقصر، والاستمتاع بالجو في الجونة.

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أتجهت إيمانويل بعد ذلك إلى أبو ظبى لـحضور منتدى المواطن العالمى، وسباق للسيارات، والتقت خلال وجودها في عاصمة دولة الإمارات بالعديد من الشخصيات المهمة، منها صاحب السمو الملكي محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورجل الأعمال والمذيع ستيف هارفي، وغيرهم من الشخصيات العامة.

يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.