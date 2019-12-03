فن ومشاهير

شرطان تعلن عنهما الناشطة السعودية هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان تعلن عنهما الناشطة هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أعلنت فنانة سعودية عن شرطين للرد على الشائعات عبر قناة تلفزيونية.

 

وفي التفاصيل، أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، الجدل مجددًا من خلال فيديو نشرته عبر قناتها في ”انستغرام“، اشترطت فيه الحصول على مبلغ 200 ألف دولار، مقابل ظهورها عبر قناة فضائية للحديث عن الشائعات التي تدور حولها.

 

وقالت القحطاني في الفيديو: ”أنا رقم واحد في الخليج وأكاد أكون في الوطن العربي، التي قيل بحقها إشاعات، ولن أصرح أو أوضح تلك الإشاعات إلا في حالة واحدة، وهي إذا عرض عليّ من قبل قناة فضائية رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع، مبلغ 200 ألف دولار ”.

 

وأردفت في معرض شروطها: ”يجب أن تكون هذه القناة تابعة للسعودية أو الكويت أو الإمارات، وبغير هذين الشرطين لن أصرح بشيء".

 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

في خضم تهافت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية للحصول على تصريحات من الناشطة السعودية المثيرة للجدل #هند_القحطاني، الأخيرة تستغل تزاحم تلك الجهات وتضع شروطا للإطلالة عبر منصاتهم والتحدث عن حياتها، إذ وضعت مبلغا خياليا كأجر مادي، كما اشترطت بأن تكون تلك القناة مشهورة وذات صيت واسع محليا ودوليا، وبالتحديد #السعودية و#الكويت و#الإمارات، حسب ما قالت القحطاني في مقطع مصور لها على حسابها الخاص "#سناب شات". . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سعوديات #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #فيديوهات #الرياض #جدة #video #trend #news #saudi #riyadh #jeddah

Advertisements

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

في خضم تهافت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية للحصول على تصريحات من الناشطة السعودية المثيرة للجدل #هند_القحطاني، الأخيرة تستغل تزاحم تلك الجهات وتضع شروطا للإطلالة عبر منصاتهم والتحدث عن حياتها، إذ وضعت مبلغا خياليا كأجر مادي، كما اشترطت بأن تكون تلك القناة مشهورة وذات صيت واسع محليا ودوليا، وبالتحديد #السعودية و#الكويت و#الإمارات، حسب ما قالت القحطاني في مقطع مصور لها على حسابها الخاص "#سناب شات". . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سعوديات #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #فيديوهات #الرياض #جدة #video #trend #news #saudi #riyadh #jeddah

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Dec 3, 2019 at 2:26am PST

# السعودية # اليمن # منوعات # الكويت # الرياض
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطان تعلن عنهما الناشطة السعودية هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا