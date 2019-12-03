حلا نوره تتعرّض للتهديد بسبب "هارد ديسك".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السعودية حلا نوره، عن تعرُّضها للتهديدات من قبل أحد الأشخاص بسبب "هارد ديسك"، مشيرةً إلى أنها ستكشفُ عن التفاصيل قريبًا، حيث إنها غير مسموح لها التحدث في هذا الموضوع لحين انتهاء التحقيقات.

ووجّهت حلا، رسالةً لكل فتاة أو سيدة تتعرّض للابتزاز من بعض الأشخاص بعدم السكوت عن حقوقهن أو الاستسلام لمحاولات الابتزاز أو التهديدات قائلةً:" بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش".

وتابعت :"ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم".

واختتمت حديثها قائلةً: "بس ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكرًا له".

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وكانت حلا قد أعلنتْ عودتها إلى زوجها مجددًا، بعد إعلانها الانفصال عنه، في العام الماضي، وردّتْ حلا – في فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"- على تساؤلات جمهورها، حول سبب استقرارها في دولة الكويت، وليس وطنها السعودية، موضحةً أنّها تعيش بجوار زوجها الكويتيّ، ولا يمكن أنْ تتركه.

كما كشفت الفنانة عن المعاناة التي عاشتها منذ صغرها، بسبب تخلّي والدتها عنها، عندما كان عمرها 3 سنوات أي منذ 27 عامًا، مشيرةً إلى أن والدها اضطر إلى الزواج من خالتها لكي تهتم بها هي وشقيقها.

ولم تتمالك حلا دموعها عند الحديث عما حدث معها في طفولتها، في تصريحات تلفزيونية قائلةً: "عشت طفولة صعبة جدًا معها.. واللي شفته معها كان عبودية وقسوة أكثر من الموجودة في الأفلام".

وتابعت نوره: "حاولت الانتحار أكثر من مرة وأنا في سن 16 سنة بسبب معاملتها السيئة، وبعدها تركت المنزل وذهبت إلى منزل جدتي فعلًا بعدها شفت الحياة".