«أميرة» فيلم جديد لصبا مبارك وعلي سليمان

بدأ المنتجان معز مسعود ومحمد حفظي تصوير الفيلم الجديد "أميرة"، بطولة كل من صبا مبارك وعلي سليمان.

يذكر أن معز مسعود ومحمد حفظي تعاونا سابقا في عدة أعمال أهمها فيلم "اشتباك" الذي افتتح قسم "نظرة ما" في مهرجان "كان" السينمائي ومسلسل "السهام المارقة" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب ومن إنتاج شركة "فيلم كلينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة "الاستوديو"الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام ٢٠١٤ وأميرة دياب.

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