انطلاق مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»

عقدت اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي اجتماعا لوضع ملامح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 17 يونيو 2020 .

وقررت اللجنة تشكيل مجلس إدارة المهرجان برئاسة الفنان الكبير سمير صبري ولجان المهرجان المختلفة واختيار فرنسا لتكون ضيف شرف الدورة الأولى وتخصيص برنامج يضم مجموعة من الأفلام تمثل المراحل التي مرت بها على مدار تاريخها الطويل بالإضافة إلى تكريم أحد نجومها البارزين.

من جانبه أوضح الكاتب الكبير محمد سلماوي أن المهرجان يمثل إضافة وأهمية على جميع المستويات السينمائية والسياحية والسياسية خاصة وأن مصر من أوئل الدول التي انضمت إلى منظمة الدول الفرانكوفونية.

وقال: إن المهرجان مؤهل لملء فراغ سينمائي موجود في المنطقة نتيجة سيطرة لون سينمائي واحد على شاشات العرض وان اختيار الإسكندرية لإقامته بها بسبب إنها مدينة "كوزمو بوليتان" كانت اللغة الفرنسية منتشرة فيها بشكل كبير كما أنها أول مدينة استقبلت عروضا سينمائية منذ مايقرب من الـ124 عاما.

ومن جانبه أكد الفنان سمير صبري - رئيس المهرجان- أن إدارة المهرجان قامت بمخاطبة منظمة الفرانكوفونية والعديد من الجهات التي تنتمي إليها وأبدت جميعها ترحيبا شديدا بإدراج المهرجان على أجندة فاعلياتها خاصة وأنه يأتي مواكبا لاحتفال المنظمة بيوبيلها الذهبي 2020.

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جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من المبدعين الكبار في شتي المجالات الفنية والإعلامية منهم الدكتورة هدى وصفي مؤسس مسرح الهناجر للفنون وأستاذة الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة واللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق وسهير عبد القادر رئيس ملتقى أولادنا ومهرجان الأفروصيني للفنون والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والمخرج السينمائي الكبير الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية والدكتورة إيمان نجم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية الكبيرة سلمى الشماع.

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