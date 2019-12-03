طرح الأغنية الدعائية لفيلم «استدعاء ولي عمرو»

طرحت شركة الفارس للسينما الأغنية الدعائية لفيلم "استدعاء ولي عمرو" ، والاغنية تحمل عنوان "happy birthday ، من كلمات عبدالمنعم طه وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو مغاوري ، وغناء مي كساب بمشاركة حورية فرغلي ومحمد عز وحمادة الليثي ومحمد لطفي والطفل فارس عامر .

من جانبه أكد المخرج وائل عامر أن الفيلم مقرر عرضه يوم 11 ديسمبر بدور العرض السينمائي .

يشار إلى أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ، وهو من تاليف محمد سمير مبروك واخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، اماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا ، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.

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