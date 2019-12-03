عمرو موسى ينعي المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم

نعى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم عبر موقعي التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك قائلا في تغريدة له: "رحم الله شعبان عبد الرحيم، كان مصريا طيبا يعيش و يؤدي و يمتع. كان يحب و يكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص..بعض من الفن و بعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة..خليط حفر لشعبان، مكانا في قلوب المصريين، رحمه الله".

يذكر أن الراحل شعبان عبد الرحيم كان قد اشتهر بأغنيته الشهيرة التي لاقت صيت واسع بين جموع الشعب المصري "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل" في عام 2000، والتي ترددت على مسامع المصريين فترة طويلة و صنعت علاقة ممتدة لسنوات بين الفنان الشعبي السيد عمرو موسى.

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