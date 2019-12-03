توافد النجوم علي افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.

وتحمل الدورة اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الفنان الأردني إياد نصار، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة لقاء الخميسي والمخرج محمد سامي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

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