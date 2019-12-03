نجوى كرم توجّه رسالة لسياسيي لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعادت الفنّانة نجوى كرم نشر مقطع فيديو قديم عبر حسابها الخاص على "تويتر" من لقاءٍ تحدثت فيه عبر قناة "روتانا موسيقى" في العام 2007 عن الوضع السياسي في وطنها والأزمة المعيشية المستمرة فيه، وأرفقته بتعليق: "كل عمرنا نحكي هيك..".

ويحمل المقطع المصوّر رسالةً منها عن الوضع السياسي في لبنان, حيث تقول بالعاميّة اللبنانية: "يا ريت يا ريت .. حتّى لو قلّلوا علينا عقلن اليوم شوي السياسيين وحضرونا.. عم بحكي عن لبنان.. يضحّوا كرمال وطنن معليش". وتُضيف مخاطبة المسؤولين: "يا جماعة.. رقابنا بين إيديكن.. لتفتوا بالله.. ناموا ضميركن مرتاح.. حرام عليكن هالشعب عم ينزف.. نحنا ع بواب مدارس.. ع بواب مونة.. ع بواب مازوت.. ما بدنا نقلب العيد نكد.. بس لتفتوا لله وضحّوا كرمال بلدكن".