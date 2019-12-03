شيماء سيف تحتفي بذكرى زفافها بصورةٍ مركبة

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة شيماء سيف بالذكرى السنوية لزفافها بطريقةٍ ظريفة عبر صورةٍ مركبة لها مع المنتج محمد كارتر لم تكشفها من قبل عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".
وهي صورة ساخرة ضُمَّ إليها الفنان العالمي "ليناردو دي كابريو"، وعلقت عليها كاتبة:"صورة فرحي اللي ممنوعة من العرض، اللي فيها أخو جوزي وحبيبي ليوناردو دي كابريو، علشان كان خالع من التصوير ومكنش عايز حد يعرف، بس معلش بقى الشهرة مبترحمش".
فعلّق "كارتر" بدوره ساخراً: "السند والضهر اللي دايمآ في كتفي ربنا يقدرك علي الغربة وترجعلنا بالسلامة ياغالي ".
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