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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يظهر رامى مالك فى فيلم جيمس بوند الجديد والان مع تفاصيل الخبر
رامى مالك
ومن بين الملصقات الجديدة، صورة للممثل الأمريكي المصري الأصل الحائز على جائزة أوسكار، رامي مالك، وهو بالإطلالة التي سيظهر بها في أحداث الفيلم المرتقب.
وكان رامي مالك صرح في شهر يوليو ، أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم "جيمس بوند"، حيث احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم "جيمس بوند" لن يكون مرتبطا بـ"عمل إرهابي".
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "No Time to Die"، أمس الاثنين، الإعلان الدعائى للفيلم، الذى يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة
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