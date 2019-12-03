حمادة هلال ينعى شعبان عبد الرحيم: "الله يرحمك يا راجل يا طيب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان حمادة هلال، المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك من خلال نشر صورة له على صفحته الشخصية على موقع "انستجرام". وعلق حمادة هلال على الصورة، قائلا: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".

حمادة هلال وشيع منذ قليل جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، والذى وافته المنية صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري. وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذى توفى قبل ساعات بمستشفى المعادى. Advertisements وقالت النقابة فى بيان إعلامى إن الأسرة الفنية فقدت واحدا من أهم مطربى الفن الشعبى. وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كل الإجراءات. شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه شعبان عبد الرحيم ويحقق نجاحا كبيرًا.

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