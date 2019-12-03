شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بعيد القديسة بربارة.. بالباروكة الملونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد القديسة بربارة فى لبنان والذي يحل غدا الأربعاء 4 ديسمبر، ونشرت نانسي صورة من خلال حسابها على فيس بوك صورة مع بناتها الثلاثة، مرتدين بجامات وباروكات ملونة، وكتبت نانسي "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وهى كلمات أغنية الشحرورة صباح والتي غنتها بمناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان.

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وفي سياق مختلف تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم ليلة رأس السنة، بمشاركة النجم تامر حسنى، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبى.

وكانت النجمة نانسى عجرم قدمت للمصريين كليب أغنية وطنية بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وهى الأغنية التى حققت نجاح جماهيرى ضخم.