شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامى تشارك فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان.. بعد "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة ريم سامى إلى فريق عمل مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ومن المقرر أن تقدم ريم شخصية جديدة ومحورية فى أحداث المسلسل الذى يدور فى إطار من التشويق والإثارة.

وفى سياق متصل، تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كلا من محمد رمضان، عبد الرحمن أبو زهرة، غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، وآخرون، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وموعد التصوير خلال الفترة المقبلة.

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ريم سامى شاركت فى السباق الرمضانى الماضى، وتألقت فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى عرض العام الماضى مع النجم أحمد السقا، ومى عمر، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته هادى الجيار، محمد ممدوح، وهبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، وآخرون.