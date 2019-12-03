شكرا لقرائتكم خبر عن "براس ساوند" يفتتح مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم فريق "براس ساوند" فى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة المقام فى السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: سهر الليالى، رجل البطيخ، كارفان، سى لافى، وغيرها.

يتكون الفريق من 13 عازفا ويقوم باستخدام آلات النفخ المتنوعة مثل: الترومبت، الترمبون، الالتو ساكسفون، التينورساكسفون، الكورنو والباص توبا، بجانب مجموعة من الآلات الإيقاعية، مثل: الاسنير درام، البيز درام، الجيمبى، البونجز والكوناج.

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شارك الفريق فى عدة حفلات فى دار الأوبرا المصرية، وافتتاحات مهرجانات عديدة كافتتاح مهرجان بينالى للفنون التشكلية وافتتاح مهرجان المسرح العربى، كما قدم أكثر من 600 حفل فى العديد من النوادى والجامعات، بجانب مشاركتهم مؤخرا فى حفلى افتتاح وختام بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر وافتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثامنة والعشرين، بالإضافة إلى ذلك فقد مثل الفريق مصر فى عدة محافل دولية منها مهرجان الموسيقى والغناء فى كورسيكه فرنسا.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.